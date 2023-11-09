ثلاث محافظات تستضيف مواجهات اليوم الاول للجولة الرابعة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة ثلاث مواجهات في السليمانية والنجف وبغداد.

ويستضيف ملعب السليمانية في الساعة الثالثة مباراة فريق نادي نوروز وضيفه فريق نادي الميناء.

وتقام المباراة الثانية في ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة مساءً بين فريق نادي نفط الوسط وضيفه فريق نادي دهوك.

واخيرا يلاقي فريق نادي الشرطة ضيفه فريق نادي اربيل في ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية، قائمة فرق دوري نجوم العراق بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط بعد ختام الجولة الثالثة، ويقف بالمركز الثاني فريق نادي الحدود برصيد سبع نقاط ثم فريق نادي دهوك ثالثا بسبع نقاط ايضا لكن بفارق الاهداف عن الحدود.