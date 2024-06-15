ثلاث مباريات مثيرة في ثاني أيام كأس أمم أوروبا

شفق نيوز/ تبلغ اليوم السبت، نهائيات كأس أمم أوروبا يومها الثاني الذي يتضمن 3 مباريات، ستكون بدايتها بمواجهة سويسرا والمجر في استكمال جولة الافتتاح للمجموعة الأولى، فيما يفتتح منتخبا إسبانيا وكرواتيا منافسات المجموعة الثانية بمواجهة قوية.

وتلتقي سويسرا مع المجر عند الساعة 04.00 مساء بتوقيت بغداد، وتبث على قناة beIN Sports HD 1 Max

كما يلتقي منتخب إسبانيا المنتخب الكرواتي عند الساعة 07.00 مساء بتوقيت بغداد وتبث المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max

كما تلتقي إيطاليا مع ألبانيا عند الساعة 10.00 مساء بتوقيت بغداد وتبث على قناة beIN Sports HD 1 Max.

وفي الكرة العربية، سيكون الموعد مع قمة مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري التونسي بين المتصدر الترجي وملاحقة الاتحاد المنستيري.