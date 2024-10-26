ثلاث مباريات في ختام الجولة الرابعة لدوري النجوم

شفق نيوز/ تختتم اليوم السبت، منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاثة مواجهات في العاصمة بغداد وفي محافظتي دهوك والسليمانية ضمن اقليم كوردستان.

وسيكون ملعب نوروز الجديد مسرحًا للقاء فريق نوروز أمام فريق النجف، حيث سيدخل الملعب الخدمة لأول مرة في دوري نجوم العراق عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

وفي المباراة الثانية، يلاقي فريق دهوك ضيفه فريق الكهرباء على ملعب دهوك عند الساعة 5:15 مساءً.

أما في المباراة الثالثة، فيواجه فريق القوة الجوية ضيفه فريق ديالى على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد عند الساعة 7:45 مساءً.