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ثلاث مباريات في الدوري الممتاز تنتهي بابتسامة الأرض لأصحابها

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-10T14:20:24+0000
ثلاث مباريات في الدوري الممتاز تنتهي بابتسامة الأرض لأصحابها

شفق نيوز / شهدت الملاعب العراقية، اليوم الاثنين، اقامة (3) مباريات ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز للموسم 2022-2023.

وجرت المباريات في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، إذ فاز فريق نادي كربلاء على ضيفه فريق نادي اربيل 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي.

وسجل فريق اربيل هدفه عبر ركلة جزاء جاء عن طريق ماجد فياض في الدقيقة 57 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 84 سجل كربلاء هدف التعديل عبر ركلة جزاء ايضاً نفذها بنجاح اللاعب محمد قاسم نصيف ، وقبل نهاية اللقاء سجل كربلاء هدف الفوز الثاني.

كما فاز فريق نادي الكرخ على ضيفه فريق نادي زاخو بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب الأول سجل سجاد احمد للكرخ في الدقيقة 79.

كما فاز فريق نادي نفط ميسان على فريق نادي النفط بهدف وحيد في المباراة على ملعب ميسان الدولي، في الدقيقة (33) عن طريق اللاعب سجاد جبار.

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