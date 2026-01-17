ثلاث مباريات تفتتح الجولة 13 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم السبت، منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الأول من الجولة، تقام في بغداد ودهوك وديالى.

وتفتتح المباريات عند الساعة الثالثة عصراً، بلقاء يجمع فريق الزوراء، صاحب المركز الثامن برصيد 20 نقطة، وضيفه أربيل المتصدر برصيد 30 نقطة، على ملعب الزوراء.

وعند الساعة الخامسة والنصف مساءً، تقام مباراتان، إذ يستضيف فريق دهوك نظيره ديالى على ملعب دهوك. ويحتل دهوك المركز العاشر برصيد 17 نقطة، فيما يأتي فريق ديالى في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وفي التوقيت ذاته، يشهد ملعب ديالى مواجهة جماهيرية مرتقبة تجمع فريقي القوة الجوية والشرطة في ديربي يجمع قمتي دوري النجوم.

وتقام المباراة على ملعب ديالى، الذي يعد الملعب الافتراضي لفريق القوة الجوية، بعد صدور قرار بعدم إقامة المباريات المقبلة في الدوري على ملعب المدينة في بغداد بسبب أعمال الصيانة وإعادة تأهيل أرضية الملعب.

ويحتل القوة الجوية المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الشرطة المركز الثاني بالرصيد ذاته.