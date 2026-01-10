ثلاث مباريات تختتم الجولة 11 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار

تقام، يوم السبت، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة في مدينتي بغداد والناصرية.

وتقام مباراتان عند الساعة الثالثة عصراً، إذ يلتقي في الأولى فريق الكرخ مع ضيفه النجف في مواجهة مهمة يسعى من خلالها الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية للعودة إلى المراكز الآمنة، ولا سيما فريق النجف الذي يطمح إلى مصالحة جماهيره بعد تعرضه لعدة خسارات، وتقام المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر.

ويحتل فريق الكرخ المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، فيما يحتل فريق النجف المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

وفي المباراة الثانية، يواجه الغراف ضيفه نوروز في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى خطف نقاط المباراة لتحسين موقعهما في جدول الترتيب، لا سيما فريق نوروز الذي يعاني من تراجع نتائجه ويطمح إلى الابتعاد عن المراكز المتأخرة، وتقام المباراة على ملعب الناصرية الأولمبي.

ويحتل الغراف المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق نوروز المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

وتختتم مواجهات الجولة الحادية عشرة بإقامة مباراة واحدة عند الساعة الخامسة والنصف مساء، تجمع فريق الطلبة مع ضيفه الكهرباء، في مواجهة يحاول فيها الطرفان تحقيق الفوز والارتقاء إلى ترتيب أفضل، لا سيما فريق الكهرباء الساعي إلى التخلص من المراكز المتأخرة، وستقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد.

ويحتل فريق الطلبة المركز الثامن، فيما يحتل فريق الكهرباء المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط فقط.