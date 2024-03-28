ثلاث مباريات.. اتحاد السلة يكشف تفاصيل نصف نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الخميس، عن جدول لثلاث مباريات مؤهلة لنصف نهائي بطولة كأس العراق لكرة السلة، مبينا ان المباراة الاولى ستقام يوم غد.

وقال رئيس اتحاد السلة العراقي حسين العميدي لوكالة شفق نيوز ، ان "لجنة المسابقات في اتحاد السلة اعلنت عن ثلاث مباريات ستقام ضمن المنافسات التأهيلية لنصف نهائي كأس العراق والتي تقام على مدار ثلاثة ايام".

واوضح ان "احدى المباريات المؤهلة لنصف نهائي البطولة ضمن مباريات بطولة كأس العراق حسم تأهل نادي الحلة بعد تغلبه على نادي نفط الشمال بنتيجة (80-54)".

واضاف العميدي أن "المباريات الثلاث ستقام في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية عند الساعة التاسعة والنصف ليلاً".

وبين أن "المباراة الاولى ستقام يوم غد الجمعة وتجمع فريق نادي دجلة الجامعة ونادي الكهرباء".

واشار رئيس اتحاد السلة الى "مباراة واحدة تقام بعد غد السبت 30 اذار/ مارس الحالي، تجمع فريقا نادي الدفاع الجوي ونادي الكرخ".

ويختتم فريقا نادي الشرطة وغاز الشمال مباريات ربع نهائي البطولة يوم الاحد 31 من اذار/ مارس الحالي.

وتمكن فريق نادي الدفاع الجوي من اقصاء بطل الدوري للموسم السابق نادي النفط من البطولة بعد فوزه بنتيجة (72-64) نقطة.