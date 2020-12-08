ثلاث بطولات لاتحاد السباحة في ختام منهاجه للعام 2020

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، يوم الثلاثاء، عن اقامة ثلاث بطولات محلية خلال هذا الشهر في مسبح الشعب الاولمبي ببغداد.

وقال هاشم الخزرجي أمين سر اتحاد السباحة لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد قرر اقامة ثلاث بطولات في ختام منهاجه لهذا العام هذا الشهر وقد أبلغ الاندية المشاركة في البطولة بغية الاستعداد الامثل للمنافسات الثلاثة.

واضاف الخزرجي، ان البطولات هي القفز على الماء لفئتي الشباب والمتقدمين في الثامن عشر، وكرة الماء للناشئين والشباب والمتقدمين في العشرين، والسباحة الأولمبية لفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب والمتقدمين في الثامن والعشرين من شهر كانون الاول الحالي، موضحاً أن النشاطات الثلاثة هي باكورة ختام منهاجنا لهذا العام.