ثلاث انتصارات وأربع تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز– بغداد

أُقيمت اليوم السبت، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وأسفرت عن ثلاث انتصارات وأربع تعادلات.

ففي النتائج، فاز فريق الجولان على مضيفه فريق الرمادي بنتيجة 2-1، وفاز فريق ميسان على مضيفه الاتصالات 3-2، بينما تغلب فريق نفط الوسط على ضيفه مصافي الجنوب بهدف دون مقابل.

وعلى صعيد التعادلات، تعادل فريق غاز الشمال مع ضيفه الناصرية إيجابياً بهدف لكل منهما، وتعادل فريق الفهد مع ضيفه البيشمركة بنفس النتيجة، فيما تعادل فريق الجيش مع ضيفه البحري دون أهداف، وتعادل فريق الحشد الشعبي مع ضيفه المصافي إيجابياً 1-1.

وأُجلت مباراتان ضمن الجولة، الأولى بين الحسين وضيفه كربلاء، والثانية بين الكاظمية وضيفه فريق عفك لأسباب إدارية.