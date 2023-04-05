ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم ست مواجهات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نادي الشرقاط على فريق نادي الناصرية بنتيجة 3-0، وفوز فريق نادي ديالى على فريق نادي الصليخ بنتيجة 1 – 0، وفوز فريق نادي المصافي على فريق نادي الجولان بنتيجة 2– 0، وتعادل فريق نادي الكوفة مع فريق نادي الميناء بنتيجة 1 – 1، وتعادل فريق نادي عفك مع فريق نادي المرور بنتيجة 1 — 1، واخيرا تعادل فريق نادي السماوة مع فريق نادي الحسين بنتيجة 1 – 1.