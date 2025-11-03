ثلاث انتصارات وست تعادلات في دوري الكرة الممتاز
شفق نيوز- بغداد
جرت اليوم الاثنين، مباريات الجولة السادسة
لدوري الكرة الممتاز واسفرت نتائج المباريات عن فوز الحشد الشعبي على نفط الوسط
بنتيجة 3 – 0.
وتعادل فريق عفك مع فريق الفهد ايجابيا بنتيجة
1 – 1، وفوز فريق الحدود على فريق الرمادي بنتيجة 2 – 1، وتعادل فريق كربلاء مع
فريق الجولات سلبياً من دون اهداف.
وتعادل فريق ميسان مع فريق غاز الشمال ايجابياً
بنتيجة 1 – 1، وتعادل فريق الجيش مع فريق مصافي الجنوب ايجابيا بنتيجة 0 – 0، وفوز فريق نفط البصرة على فريق
البيشمركة بنتيجة 2-1.
وتعادل فريق البحري مع فريق الكاظمية ايجابيا
بنتيجة 1 – 1، وتعادل فريق المصافي مع فريق الاتصالات سلبيا 0 – 0.