ثلاث انتصارات وست تعادلات في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الاثنين، مباريات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز واسفرت نتائج المباريات عن فوز الحشد الشعبي على نفط الوسط بنتيجة 3 – 0.

وتعادل فريق عفك مع فريق الفهد ايجابيا بنتيجة 1 – 1، وفوز فريق الحدود على فريق الرمادي بنتيجة 2 – 1، وتعادل فريق كربلاء مع فريق الجولات سلبياً من دون اهداف.

وتعادل فريق ميسان مع فريق غاز الشمال ايجابياً بنتيجة 1 – 1، وتعادل فريق الجيش مع فريق مصافي الجنوب ايجابيا بنتيجة 0 – 0، وفوز فريق نفط البصرة على فريق البيشمركة بنتيجة 2-1.

وتعادل فريق البحري مع فريق الكاظمية ايجابيا بنتيجة 1 – 1، وتعادل فريق المصافي مع فريق الاتصالات سلبيا 0 – 0.