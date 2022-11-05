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ثلاث انتصارات وتعادل واحد في دوري اليد الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-05T16:50:25+0000
ثلاث انتصارات وتعادل واحد في دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، أربع مواجهات للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2022-2023.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز؛ إن نتائج مباريات الدور الثالث  من المرحلة الأولى لهذا اليوم السبت أسفرت عن فوز فريق نادي الجيش على فريق نادي الخليج العربي بنتيجة 48-29 هدفاً.

وفاز فريق نادي كربلاء على فريق نادي بلدية البصرة بنتيجة 32-29 هدفاً.

وفوز فريق نادي الناصرية على فريق نادي الفتوة بنتيجة 25-24 هدفاً.

واخيراً تعادل فريق نادي الكوفة مع فريق نادي التعاون بنتيجة  20-20  هدفا.

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