ثلاثة انتصارات وتعادلان في "الممتاز" للرجال وتعادل "اللحظات الأخيرة" في دوري السيدات

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم 2023-2024 .

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز نادي ديالى على نادي الحرفة بنتيجة 3-2، وفوز نادي الرمادي على نادي مصافي الوسط بنتيجة 2-0، وفوز نادي الجولان على نادي الديوانية بنتيجة 1-0 ، وتعادل نادي الصناعة مع نادي غاز الشمال سلبيا من دون أهداف، وتعادل نادي الصناعات الكهربائية مع نادي الغراف سلبياً من دون أهداف ايضاً.

على صعيد آخر؛ جرت مباراة واحدة، اليوم السبت، بين فريقي نادي فتاة بغداد ونادي شهربان ، في منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لدوري السيدات لكرة القدم على الساحات المكشوفة.

وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف واحد لكلٍ منهما سجل هدف شهربان داناس آراس في الدقيقة 83، وجاء هدف التعديل لنادي فتاة بغداد عن طريق جنات عبد الأمير في الدقيقة 86.