ثلاث انتصارات في بطولة كأس العراق لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين، ثلاث مواجهات ضمن منافسات بطولة كأس العراق لكرة الصالات، وتمكن نادي نفط الوسط من تحقيق فوز كبير على الحشد الشعبي بنتيجة 6-1 هدف.

وفي المباراة الثانية ضمن المنافسات ذاتها، تمكن نادي مصافي الوسط من تحقيق الفوز على الشباب البصري بنتيجة 4-2 هدف .

وفي ثالث المواجهات، تمكن نادي الدفاع الجوي، من تحقيق الفوز على غاز الجنوب بنتيجة 3-1 هدف.

وكان الاتحاد العراقي لكرة الصالات، قد حدد يومي 15 و 16 من الشهر الجاري، موعدا لانطلاق الجولة الأولى من بطولة كأس العراق لكرة الصالات.

يشار إلى أن نادي نينوى قد فاز أمس الأحد على نظيره الشرقية بنتيجة (8- 3)، في انطلاق بطولة كأس العراق لكرة الصالات، ليتأهل إلى الدور الثاني، كما حقق بلدية البصرة الفوز على نظيره القوة الجوية بنتيجة (3-2)، ليتأهل أيضاً إلى الدور الثاني للبطولة.