ثلاث انتصارات في الدوري العراقي لكرة اليد للنساء

شفق نيوز / تتواصل منافسات الدوري العراقي لكرة اليد للسيدات، في محافظة كركوك، للعام 2023، بمشاركة ستة أندية عراقية.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني، عن فوز فتاة كركوك على شهربان بنتيجة 28-3، وفوز فتاة أربيل على الرافدين 23-3 هدف، وفوز أربيل على الطلبة بنتيجة 33 - 16.

وكانت نتائج اليوم الأول، فوز أربيل على نادي الرافدين بنتيجة 33-4، وفوز فتاة أربيل على شهربان 41-5، وفوز فتاة كركوك على الطلبة بنتيجة 29-19.

ويشارك في البطولة ستة أندية هي أربيل، الرافدين، وفتاة أربيل، وشهربان، والطلبة وفتاة كركوك.