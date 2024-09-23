ثلاث انتصارات في افتتاح دوري السيدات لكرة الصالات

شفق نيوز/ انطلقت يوم الاثنين مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري السيدات لكرة الصالات 2024.

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق بلادي على الأمواج الموصلي (6 - 0)، وفريق الزوراء على فتاة نينوى (12- 0)، وفريق التون كوبري على أكاديمية بنت العراق (7-1).

وأقيمت المباريات في قاعةِ نادي الجيش المغلقة بالعاصمة بغداد بحضور عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم مشرفة اللجنة النسوية الدكتورة رشا طالب وعضوات اللجنة النسوية في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم.