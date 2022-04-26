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ثلاث اصابات في القوة الجوية قبل لقاء مومباي الهندي

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-26T07:51:05+0000
ثلاث اصابات في القوة الجوية قبل لقاء مومباي الهندي

شفق نيوز/ أفاد مشرف فريق القوة الجوية العراقي احمد خضير، اليوم الثلاثاء، بتعرض ثلاثة لاعبين الى إصابات قبل لقاء مومباي الهندي.

وقال خضير لوكالة شفق نيوز، إن اللاعب حسن رائد (مدافع يسار) سيغيب عن مباراة فريقنا امام مومباي الهندي بسبب اصابته بمنطقة الكتف بعد التحام مع احد اللاعبين في الوحدات التدريبية، موضحاً نه سينضم لغياب اللاعبين "كرار نبيل" و"ميثم جبار" اللذان دخلا المركز الطبي في السعودية الخاص بتأهيل اللاعبين.

وأوضح أنه بعد وصولنا إلى الرياض خاطبنا اتحاد الكرة السعودي وناديا النصر والهلال من اجل تشخيص اصابة اللاعبين "ميثم وكرار"، مشيرا الى عرض اللاعبين على مركز  موف المتخصص بالاصابات الرياضية في السعودية، بالتعاون مع نادي النصر وطبيبه الاسباني.

وأشار إلى أن  اللاعب ميثم جبار دخل حالياً مع الفريق في تدريباته الجماعية،  اما اللاعب كرار نبيل فدخل بالتدريبات الفردية وسيتم اصدار التقرير النهائي بشأن اصابته.

ويخوض القوة الجوية مباراته الاخيرة ضمن المجموعة الثانية لفرق ابطال اسيا اليوم في الساعة الحادية عشر والربع مساءا.

 

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