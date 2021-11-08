"ثلاثي السويد" ينضم لأسود الرافدين استعداداً لسوريا وكوريا الجنوبية

شفق نيوز/ انضم ثلاثي السويد مهند جعاز وامير العماري وجيلوان حمد، لوفد المنتخب الوطني في الدوحة مساء يوم الاثنين استعدادا لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كاس ألعالم 2022.

كما وصل مدرب المنتخب الهولندي ديك ادفوكات الى معسكر المنتخب الوطني في الدوحه وقاد الفريق في اول وحدة تدريبية.

وتالفت قائمة لاعبي المنتخب العراقي من: فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين لحراسة المرمى، وحسين عمار وضياء فرانس بطرس وعلي عدنان ومهند جعاز ومصطفى ناظم وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا، وأمجد عطوان وأمير العماري ومحمد علي عبود وبشار رسن ومحمد قاسم وأحمد فاضل وسجاد جاسم ومنتظر محمد جبر وأحمد فرحان وحسين عبد الكريم وحسين جبار وشيركو كريم وجيلوان حمد وأبراهيم بايش وعلي الحمادي وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين.

وكان المنتخب قد غادر بغداد أمس الاحد متوجهاً الى العاصمة القطرية الدوحة وذلك استعدادا لمواجهة منتخبي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن نصفيات اسيا لكرة القدم المؤهلة لكاس العالم 2022.