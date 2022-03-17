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ثلاثي الزوراء ينضمون لتدريبات المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-17T08:50:42+0000
ثلاثي الزوراء ينضمون لتدريبات المنتخب العراقي

شفق نيوز/ اعلن عضو اتحاد الكرة العراقي، اليوم الخميس، عن التحاق لاعبي الزوراء للمنتخب الوطني بعد عودتهم للبلاد وخوضهم لقاء الملحق امام الشارقة الاماراتي .

وقال رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثي لاعبي فريق الزوراء التحقوا بالمنتخب الوطني ودخلوا للتدريبات مع زملائهم  وهم، الحارس جلال حسن ولاعب الوسط سعد عبد الأمير والمدافع عباس قاسم .

وأضاف أن اللاعبين الثلاثة انضموا لتدريبات الفريق تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة عبد الغني شهد استعداداً للقاء زامبيا الودية ومباراتي الامارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم .

وبين أن اللاعبين الثلاثة سيكونون اضافة جيدة للمنتخب الوطني، سيما بعد ان التحق محترفو الخليج للمنتخب وبصدد التحاق محترفي اوروبا قبل لقاء الامارات بـ 72 ساعة .

يذكر أن المنتخب العراقي يواصل تدريباته استعدادا للقاء زامبيا في ملعب المدينة يوم غد الجمعة .

 

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