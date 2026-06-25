ثلاثية برازيلية ورباعية مغربية تشعلان ختام المجموعة الثالثة

شفق نيوز- ميامي/أتلانتاحجز منتخبا البرازيل والمغرب مقعديهما في الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026، فجر الخميس، بعد فوز البرازيل على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد، وتغلب المغرب على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

وفي ملعب ميامي، أنهى المنتخب البرازيلي مواجهة اسكتلندا بثلاثية نظيفة، حملت توقيع فينيسيوس جونيور الذي سجل هدفين، أولهما في الدقيقة السابعة بعد خطأ دفاعي اسكتلندي، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني برأسية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فيما سجل ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الشوط الثاني.

وفي أتلانتا، قلب المنتخب المغربي مباراة صعبة أمام هايتي إلى فوز ثمين بنتيجة 4-2، بعدما تقدم منتخب هايتي أولاً بهدف احتسب لاحقاً عكسياً على الحارس ياسين بونو، قبل أن يعادل أشرف حكيمي النتيجة للمغرب.

وعاد المنتخب الهايتي للتقدم بهدف ثانٍ عبر ويلسون إيسيدور من تسديدة بعيدة، غير أن إسماعيل صيباري أدرك التعادل للمغرب قبل نهاية الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بنتيجة 2-2.

وفي الشوط الثاني، منح سفيان رحيمي التقدم للمغرب بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78، قبل أن يحسم ياسين جيسيم المواجهة بالهدف الرابع في الدقيقة 89، بعد تمريرة حاسمة من رحيمي، ليؤكد "أسود الأطلس" عبورهم إلى الدور المقبل.

وبهذه النتائج، رفعت البرازيل رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما وصل المغرب إلى سبع نقاط أيضاً، لكنه حل ثانياً بفارق الأهداف، بينما بقيت اسكتلندا عند ثلاث نقاط بانتظار حسابات التأهل، وغادرت هايتي البطولة من دون نقاط.