ثلاثون حكماً يشاركون بالدورة التدريبية لحكام سداسي كرة القدم

شفق نيوز/ أقامت دائرة التربية البدنية والرياضة، بالتعاون مع اتحاد الكرة المصغرة، دورة تدريبية لحكام سداسي كرة القدم بمشاركة (30) مشاركاً لكلا الجنسين.

وألقى محاضرات الدورة التي استمرت على مدى ثلاثة ايام الحكم الدولي أحمد عباس الذي قَدم سلسلة من الدروس اشتملت الجانبين النظري والعملي.

وقال احمد عودة الموسوي مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة لوكالة شفق نيوز، "لقد قمنا بتشجيع الرياضيين على الانخراط بمثل هذه الدورات بهدف انتشار هذه الرياضة الحديثة".

واشاد عودة بالأنشطة التي ينظمها قسم الأنشطة والبرامج المتنوعة لتشمل كافة الفئات سواءً كان ذلك على مستوى البطولات للاعبين أو الحكام من خلالِ تَنظيم دورات تحكيمية وتطويرية للملاكات البشرية، مضيفاً أن تنظيم دورة للحكام المستجدين تعد من الأمور المهمة لتطوير أداء الحكم ودعمه وتأهيله حتى يكون مؤهلًا ومستعدا لإدارة المباريات.