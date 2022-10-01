ثلاثة أوسمة يحرزها العراق بكأس آسيا لـ"الثلاثي"

شفق نيوز/ حقق منتخب العراق بالثلاثي (الترايثلون) ثلاثة أوسمة في بطولة كأس آسيا باللعبة المتواصلة منافساتها بمدينة العقبة في الأردن بمشاركة خمسة عشر بلداً آسيوياً.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاوسمة تنوعت بين فضي واحد ونحاسيين.

وأشار البيان؛ أن اللاعب شهاب أحمد جابر فاز بفضية فعالية الدوايثلون فيما نال زميله أيمن رعد ذنون نحاسية فوق 23 عاماً كما حقق زميلهما باقر طاهر إدريس نحاسية تحت 23 عاماً.

ولعبة الثلاثي (الترايثلون) تمثل تنافساً يجمع ثلاثة سباقات هي الجري والدراجات والسباحة، وهي لعبة مدرجة ببرنامج اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الآسيوية.