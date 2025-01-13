ثلاثة أوسمة للعراق في بطولة دولية للتايكواندو "البومسي"

شفق نيوز/ توج مركز الموهبة الرياضية العراقية بالتايكواندو "البومسي"، يوم الاثنين، بثلاثة أوسمة خلال مشاركته ضمن بطولة فلسطين الدولية التي أقيمت عبر الإنترنت (الاون لاين).

وشارك المركز التخصصي العراقي بأربعة لاعبين يقودهم المدرب علي كامل وتمكنوا من تحقيق 3 اوسمة ملونة.

وأسفرت النتائج الختامية عن فوز محمد ليث بالوسام الفضي ونال البرونز صدر الدين صابر وملوك صبري، في حين لم يوفق مرتضى جاسم بتحقيق وسام في المنافسات التي شاركت فيها 22 دولة.