ثلاثة أندية عربية تضمن مشاركتها في مونديال 2025

شفق نيوز/ ضمنت أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي، المشاركة في مونديال 2025 للأندية.

وجاء ذلك وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كاشفاً عن الحلة الجديدة لكأس العالم للأندية 2025، والتي ستجرى للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، لتكون النسخة القادمة هي الأخيرة بنظامها القديم.

وستقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية خلال حزيران/ يونيو 2025، بمشاركة 32 ناديا من كل القارات حول العالم، بواقع 12 من أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من إفريقيا، و4 من أسيا، و4 من أمريكا الشمالية، وناد وحيد من أوقيانوسيا، إضافة إلى آخر يمثل البلد المضيف.

وأكد الـ"فيفا" عبر بيان رسمي، على أن نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية، سيكون بواقع القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية) يصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربع من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية، يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها، وفقا للاتحاد القاري.

أما القارات التي يتأهل منها 4 أندية مثل إفريقيا وآسيا، يصعد بطل دوري الأبطال في النسخ الأربع الأخيرة 2021، 2022، 2023، 2024 من دوري الأبطال، ليضمن فريقا الأهلي والوداد المغربي الوصول لنهائيات كأس العالم للأندية في نظامها الحديث.

كما ضمن نادي الهلال السعودي مشاركته في مونديال 2025 للأندية، فقد توج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2021، وشارك في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، حيث نال الميدالية الفضية.

وأكد فيفا أن القارات التي يتأهل منها فريق واحد مثل أوقيانوسيا، يتم اختيار ممثلها عن طريق تصنيف النادي في فترة الأربع السنوات من 2021 إلى 2024.

وعن ممثل الدولة المضيفة، أشار "فيفا" إلى تحديد معيار تأهل النادي المستضيف إلى كأس العالم للأندية 2025، إلى مرحلة لاحقة.

وضمن كل من الأهلي المصري، الوداد المغربي، ريال مدريد الإسباني، تشلسي الانجليزي، الهلال السعودي، وفلامينغو البرازيلي المشاركة في مونديال 2025 للأندية.