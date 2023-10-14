ثلاثة أندية عراقية تحرز المراكز الأولى ببطولة التجذيف

شفق نيوز / نظم الاتحاد العراقي للتجديف بطولة أندية العراق لكافة الفئات في المركز التدريبي التابع له على نهر دجلة بجانب الكرخ من العاصمة بغداد، بمشاركة 15 ناديا لمسافة 2000م للمتقدمين و1000م للشباب والناشئين.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي الدفاع الجوي بالمركز الأول في فئة المتقدمين، بحصوله على 14 نقطة، وجاء ناديا الخطوط والكهرباء بالمركز الثاني "مكرر" برصيد 9 نقاط لكل منهما.

أما في فئة الشباب، فقد فاز ناديا الخطوط والكهرباء على المركز الأول برصيد 12 نقطة، وحل نادي الكاظمية بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط.

وفي فئة الناشئين حصل ناديا الكهرباء والخطوط على المركز الأول برصيد 12 نقطة وحل نادي السنية من الديوانية بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط.

وأسفرت النتائج الفردية في فئة المتقدمين، عن فوز اللاعب محمد رياض من نادي الدفاع الجوي بالمركز الاول، وبكر شهاب من نادي الكهرباء بالمركز الثاني، وفاز اللاعب محمد كريم من نادي الخطوط بالمركز الثالث.

وفي سباق الزوجي، حصل الثنائي عز الدين عبد السلام ومحمد رياض من نادي الدفاع الجوي على المركز الأول، وحل ثنائي نادي الخطوط عمر إسماعيل، ومحمد كريم على المركز الثاني، وجاء ثالثا ثنائي نادي الكهرباء بكر شهاب وخطاب خالد .

وفي فئة الشباب، فاز لاعب نادي الخطوط مصطفى نبيل بالمركز الأول، وحل لاعب نادي الكهرباء حسن علي فوزي بالمركز الثاني، وجاء ثالثا لاعب نادي الكاظمية علي فاضل.

وفي الزوجي، فاز اللاعبان حيدر شوقي، وحسن علي، من نادي الكهرباء بالمركز الأول، وحل ثانيا اللاعبان أحمد إبراهيم، ومصطفى نبيل، من نادي الخطوط، وفاز ثنائي نادي الكاظمية مروان زياد، وعلي فاضل، بالمركز الثالث.

أما في فئة الناشئين، فقد فاز اللاعب أحمد إبراهيم من الخطوط بالمركز الأول، واللاعب حيدر شوقي من الكهرباء ثانياً، وإسلام علي من نادي القرنة ثالثاً.

وفي سباق الزوجي، فقد فاز ثنائي الكهرباء بالمركز الأول حسن علي وحيدر شوقي وحل الثنائي علي سعيد وأحمد إبراهيم من الخطوط بالمركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث ثنائي نادي السنية سيف عبد الحمزة ويوسف أحمد.