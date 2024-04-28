ثلاثة أندية عراقية تتوج ببطولة الدراجات الهوائية

شفق نيوز/ اختتمت في محافظة ذي قار، يوم الأحد، بطولة أندية العراق بالدراجات الهوائية من المرحلة الثانية.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من أندية الفرات الأوسط والوسط وإقليم كوردستان والجنوب للفئات الأربعة المتقدمين والشباب والناشئين والنساء.

وأقيمت البطولة في الناصرية مركز محافظة ذي قار، للفترة من 25 ولغاية 28 من شهر نيسان الجاري.

وأحرز الفوز بمنافسات فئة المتقدمين، فريق الحشد الشعبي، والشباب والناشئين فريق دهوك، والنساء فريق نادي الكهرباء.