ثلاثة أندية سعودية تتسابق على فينيسيوس بعروض خيالية

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، سيكون هدفا لصراع قوي بين أندية "الأهلي والهلال والنصر" السعودية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي وضعت فينيسيوس على رأس أولويتها، حيث قال الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن عمر مغربل، في تصريحات سابقة لصحيفة "ماركا": "نحن لا نحلم.. إنها مسألة وقت ومفاوضات".

وارتبط اسم فينيسيوس بالفعل بإمكانية الانضمام للأهلي السعودي في وقت سابق، ولكن إدارة ريال مدريد أكدت تمكسها باللاعب البرازيلي، الذي يمتد عقده حتى 30 يونيو 2027، علمًا أن العقد يتضمن شرطا جزائيا تبلغ قيمته مليار يورو، فيما تُقدَر القيمة السوقية الحالية للاعب بـ200 مليون يورو.

وأشارت تقارير أخيرة بأن مسؤولي الدوري السعودي قد يعملون مجددا على ضم فينيسيوس خلال المرحلة القادمة، مع توقعات بإرسال عرض رسمي بـ350 مليون يورو، لشراء بطاقة اللاعب البرازيلي.

وذكر الإعلامي الرياضي بن جاكوبس في تقرير له بأن "النادي الأهلي هو المرشح الأبرز لضم فيني، لكن النصر والهلال أبديا اهتمامهما أيضا".

ويستهدف النصر ضم مهاجمين خلال الفترة الحالية من أجل تقوية صفوف الفريق، والعمل على إقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بالاستمرار وتجديد عقده من خلال بناء فريق قوي حوله للمنافسة بقوة الموسم المقبل.

ووسط كل هذه الأنباء، نقل برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير عن نادي ريال مدريد، عدم وجود أي نية للتفاوض مع مسؤولي دوري روشن، لبيع عقد النجم البرازيلي.

وكشف مقدم البرنامج جوسيب بيدريرول، المعروف بقربه من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن أنه تم إخباره من النادي الإسباني، بأنه: "إذا أراد السعوديون التعاقد مع فينيسيوس، عليهم وضع مليار يورو (قيمة الشرط الجزائي) على الطاولة".

يُذكر أن فينيسيوس جونيور انضم إلى ريال مدريد صيف 2018، قادما آنذاك من فلامينغو البرازيلي.

وخاض "فيني" أكثر من 290 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن، وقد تُوج مع الفريق بكل الألقاب الممكنة، وأبرزها لقبان في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في الدوري الإسباني.