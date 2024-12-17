ثلاثة أندية جديدة تتأهل إلى دور الـ20 لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تأهلت ثلاثة أندية إلى دور الـ20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بعد خوضها ثلاث مواجهات ضمن دور الـ32.

وفاز فريق النفط على فريق الناصرية بنتيجة 5-0، وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد.

كما فاز فريق أربيل على ضيفه سامراء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري بأربيل، وتقدم أربيل في الشوط الأول بهدف دون مقابل لسامراء، وفي الشوط الثاني أضاف أربيل هدفين آخرين قبل أن يقلص سامراء النتيجة قبل نهاية المباراة.

وفي آخر مواجهات اليوم فاز فريق ديالى على فريق نفط الوسط بنتيجة 2-1، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وجرت المباراة على ملعب المدينة في بغداد.