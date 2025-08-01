ثلاثة أندية تهيمن على نتائج اليوم الأول من دوري الدراجات العراقي

شفق نيوز- أربيل

هيمنت أندية الصناعة والسنية والحدباء، يوم الجمعة، على نتائج منافسات اليوم الأول للمرحلة الثالثة من بطولة أندية العراق بالدراجات لفئات المتقدمين والشباب والناشئين والأشبال، التي أقيمت على طريق 150 في محافظة أربيل، وبمشاركة عدد كبير من المتسابقين الذين يمثلون أكثر من (20) نادياً من مختلف أندية العاصمة بغداد وبقية محافظات العراق.

وتوج نادي الصناعة بسباق فرقي ضد الساعة لفئة المتقدمين لمسافة 60 كم، تلاه ثانياً نادي الحشد الشعبي، وحل نادي كويه في المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب فريق اتحاد نينوى الفرعي.

وفي منافسات سباق فرقي ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 45 كم، أحرز نادي الصناعة المركز الأول، وحصل نادي دهوك على المركز الثاني، وجاء نادي الحدباء ثالثاً.

وحصد نادي السنية المركز الأول في منافسات سباق فردي عام دوران لفئة الناشئين لمسافة 40 كم، بواقع دورة واحدة لكل 10 كم، وحل ثانياً نادي النضال، تلاه نادي أربيل في المركز الثالث، وفي منافسات سباق فردي على دوران لفئة الأشبال لمسافة 40 كم، بواقع دورة واحدة لكل 10 كم، توج نادي الحدباء بالمركز الأول، تلاه نادي الحدود بالمركز الثاني، وحل نادي دهوك بالمركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب نادي أولاد راجي.

وفي منافسات الفردي لفئة الناشئين، حصل متسابق نادي السنية يوسف أحمد كريم على المركز الأول، وجاء لاعب نادي نفط الوسط علي عصام ماجد في المركز الثاني، وحل لاعب نادي السنية سيف عبد الحمزة حامد في المركز الثالث، وفي منافسات الفردي لفئة الأشبال، أحرز المركز الأول، لاعب نادي دهوك عبد الرحمن شيفان أكرم، وفاز لاعب نادي الحدباء أسامة قتيبة ياسين بالمركز الثاني، تلاه زميله في النادي يوسف غزال علي بالمركز الثالث.

كما شهدت المنافسات تواجد الحكم الدولي الإيراني حامد محمد حسين، بدعوة من رئيس وأعضاء الاتحاد المركزي للدراجات، من أجل الاطلاع بصورة أكبر على أداء الحكام العراقيين في المنافسات المحلية.