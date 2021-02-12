ثلاثة أندية تضم لاعبين جدد لفرقها الكروية في الانتقالات الشتوية

شفق نيوز/ تشهد أروقة الاندية العراقية، التي تلعب في الدوري الكروي الممتاز، تحركات لضم لاعبين محترفين إلى صفوف فرقها الكروية، لتعزيز تواجدها في الدوري الممتاز، ضمن الانتقالات الشتوية.

واعلن المكتب الاعلامي لنادي نفط الوسط، عن تعاقد إدارة النادي مع كابتن فريق نادي السماوة اللاعب اياد سدير لتمثيل فريقها الكروي للمرحلة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

من جانبه، أفاد المكتب الاعلامي لنادي الصناعات الكهربائية عن تعاقده مع حارس مرمى فريق الديوانية مهدي هاشم لتمثيل فريق الصناعات للمرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

في حين كشفت ادارة نادي نفط البصرة عن تعاقدها مع اللاعب الشاب حيدر عبد الرحيم الذي وقع على كشوفاته مع الفريق الأول بكرة القدم لتمثيله في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.