ثلاثة ملاكمين يمثلون العراق في بطولة العالم بإيطاليا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للملاكمة، يوم السبت، عن وجود ثلاثة ملاكمين بمعسكره التدريبي في هافانا الكوبية، استعدادا للمرحلة الأولية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس الاتحاد علي تكليف، لوكالة شفق نيوز إن "الملاكمين الذين سيمثلون العراق في بطولة العالم المقبلة هم علي قاسم حمدان وزن 63،5 كغم، وكرار حيدر اسماعيل وزن 71 كغم، ومحمد ستار صالح وزن 57 كغم"، مبينا أن "الفريق سيبدأ يوم غد تدريباته في كوبا بعد أن وصل اليوم هناك تحت إشراف المدرب الكوبي إليسوس بايوت".

وأضاف ان "المعسكر يأتي استعدادا لبطولة العالم المقررة في إيطاليا بالتاسع والعشرين من الشهر الحالي والتي تعتبر نتائجها مؤهلة للاولمبياد المقبلة".

واشار الى ان "اللجنة الاولمبية تكفلت بكامل نفقاته اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ضمن خطتها الرامية لتحضير الأبطال الى المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024".