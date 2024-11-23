ثلاثة ملاعب تعتذر عن استضافة مباريات الجولة الثامنة للدوري العراقي

شفق نيوز/ أكدت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، يوم السبت، أن ثلاثة ملاعب لم تصل بعد إلى الجاهزية المطلوبة بسبب موسم البذور الشتوية، ما يتعذر إقامة المباريات عليها في الجولة الثامنة من المسابقة.

وقال رئيس اللجنة فراس مطشر، لوكالة شفق نيوز، أن ملاعب الميناء والفيحاء والكرخ لن يكون بمقدورها الدخول إلى الخدمة في الجولة المقبلة بسبب البذور الشتوية، مبيناً أن تغييرات طفيفةً ستطرأ على مباريات تلك الفرق.

وأضاف أن اللجنة قررت نقلَ مباراة النفط والكرخ إلى ملعب الكوت بدلاً من ملعب الكرخ، على أن تقام في اليوم نفسه المُعلن عنه مسبقاً، وهو يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من الشهر الحالي في الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وأوضح أن مباراةَ فريقي الميناء وزاخو ضمن الجولة نفسها ستقام يوم الأربعاء المُقبل الموافق السابع والعشرين من الشهر الحالي في الساعة الثانية ظهراً على ملعب ميسان الدولي.

وطالب رئيسُ لجنة المسابقات الأنديةَ بضرورة متابعة الملاعب المُخصصة لها، وإخبار اللجنة بكل ما يطرأ عليها بغية تلافي الإرباكات التي قد تحصل بسبب ذلك.