ثلاثة محترفين يلتحقون بفريق الميناء والرابع يصل الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ وصل ثلاثة محترفين، لاعبان ومدرب مساعد، يوم الجمعة، إلى العراق للالتحاق بناديهم الجديد الميناء.

وقال مصدر في نادي الميناء لوكالة شفق نيوز، إن المحترف الجزائري بلال بوعلي والأردني مهدي علامة برفقة المدرب المساعد من ساحل العاج غورو وصلوا إلى العراق للانضمام إلى النادي.

وأضاف المصدر أن "اللاعبين والمدرب المساعد التحقوا ببعثة الفريق في أربيل والانضمام إلى التدريبات".

واضاف ان "المحترف الثالث لاعب وسط منتخب النيجر قادما من فريق معيذر القطري عثمان دياباتي سيكون اخر الواصلين الى البصرة مطلع الأسبوع القادم لإنهاء بعض المتعلقات الإدارية والعائلية في العاصمة القطرية الدوحة".

ويلتقي فريقا اربيل وضيفه الميناء يوم الاربعاء المقبل في افتتاح الجولة الاولى من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز .