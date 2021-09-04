ثلاثة محترفين يعززون صفوف منتخب الشباب في غرب آسيا

شفق نيوز/ أكدَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، يوم السبت، ان ثلاثة لاعبين محترفين سيعززون صفوف منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا التي ستقام في محافظة أربيل.

وقالَ محمد في بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدعوة ستوجه لمحترف دي غرافشاب الهولندي (بلند حسن) ولاعب دورتموند الألماني (ريبر حسني)، وكذلك محترف مانشستر يونايتد الإنكليزي (زيدان اقبال) من أجل التواجد مع منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا".

وأضافَ، "سأتوجه إلى أوروبا الشهر المقبل من أجل متابعة اللاعبين المحترفين ممن دوّنتهم مفكرة الجهاز الفني لمنتخب الشباب لاختيار الأفضل للتواجد معنا في الفترة المقبلة".

واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول، إن "اللاعبين المحترفين سيكونون إضافة قوية لمنتخب الشباب في الاستحقاقات المقبلة، وسنقوم في استدعاء أي لاعب محترف يقدم الإضافة الفنية للمنتخب".