ثلاثة محترفين يعززون صفوف الصناعة ورابع قريب

شفق نيوز/ اكملت الهيئة الادارية لنادي الصناعة العراقي، اليوم الخميس، الامور الادارية الخاصة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين المحترفين، لتدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، في رحلة العودة من جديد الى دوري الاضواء .

وقالت ادارة الفريق في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها انهت التعاقد مع ثلاثة لاعبين محترفين، هم كل من اللاعب النيجيري اوميغا برنس واللاعب المالي سيدي بيدا، بالإضافة الى المحترف من ساحل العاج جون كيكي، على ان يتم انهاء التعاقد مع محترف رابع خلال الايام المقبلة .

وأوضحت أن عملية التعاقد مع اللاعبين تمت بعد اقتناع الجهاز الفني للفريق بشكل كامل بالمستويات الفنية بالإضافة الى الوقوف على الجاهزية الطبية واجراء عملية الفحص الطبي .

ونقل البيان عن رئيس الهيئة الادارية للنادي عمار عبد الله قوله، إن كل ادارة النادي ستوفر جميع مستلزمات انجاح مهمة الفريق للعودة من جديد الى المكانة الطبيعية بين اندية الدوري الممتاز وتجاوز كافة الصعاب التي تواجه رحلة الاعداد والمضي بشكل جاد نحو تحقيق الهدف الذي نسعى اليه .