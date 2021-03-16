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ثلاثة محترفين خارج حسابات كاتنيتش في ودية أوزبكستان

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-16T09:25:29+0000
ثلاثة محترفين خارج حسابات كاتنيتش في ودية أوزبكستان

شفق نيوز / أكد باسل كوركيس، المدير الإداري للمنخب العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن ثلاثة من لاعبي المنتخب المحترفين في أندية مختلفة سيكونون خارج حسابات المدرب كاتنيتش، في اللقاء الودي أمام أوزبكستان نهاية الشهر الحالي.

وأوضح كوركيس، لوكالة شفق نيوز، أن "اللاعبين الثلاثة الذين سيغيبون عن تشكيلة المنتخب في مباراتهم الودية أمام او أوزبكستان المقررة نهاية الشهر الحالي، هم علي عدنان المحترف في صفوف فانكوفر وايتكابس الكندي، وأحمد ياسين المحترف في صفوف فريق دنيزلي سبور التركي، وريبين سولاقا المحترف في فريق ليفسكي صوفي البلغاري، والذي تعرض مع فريقه لاصابة تبعده عدة اسابيع عم اللعب".

وأشار إلى أن "علي عدنان اتفق مع كاتنيتش بعد أن أكد له بأن قيود السفر والحجر الصحي التي تصل إلى 17 يوماً تمنعه من الحضور بالوقت المحدد وقد وافق كاتنيتس على عدم حضوره".

أما بشأن أحمد ياسين، لفت كوركيس، إلى أن "ياسين خضع لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ستبعده عدة أشهر عن الملاعب"، مردفا بالقول "أما ربين فقد أصيب في مباراة فريقه الأخيرة والتي ستبعده عن الملاعب أسابيع عدة".

وتأتي المباراة الودية للمنتخب العراقي أمام أوزبكستان، ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر، والنسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 بالصين.

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