ثلاثة لاعبين يتأهلون للمشاركة في بطولة غرب آسيا للتنس (صور)

شفق نيوز/ اختتمت مساء يوم السبت، بطولة الفئات العمرية 12 سنة للبنين التي جرت منافساتها في ملاعب تنس بغداد بمجمع الشعب الدولي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العگيلي لوكالة نيوز ان "المنافسات جرت للمدة من 27 ولغاية 30 آذار / مارس الحالي بمشاركة مصنفي اللعبة".

واضاف ان "الهدف من اقامة المباراة لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقررة اقامتها في الاردن من 20-28 نيسان المقبل".

وبين العگيلي أن "المنافسات أسفرت عن فوز اللاعبين وحسب التسلسل":

1.حسن علي حاتم

2.فيصل طلال بدر

3.احمد محي عذاب

4.احمد شيروان رؤوف

5.علي سيف رحيم

6.ئوراس ئالان زكي

7.علي حسين محمد

8.نوري زيد نوري

9.يزن وليم ادريس