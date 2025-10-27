ثلاثة أسماء مطروحة لخلافة شنيشل في تدريب الكهرباء

‏شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي الكهرباء، يوم الاثنين، أنها وافقت على طلب الكابتن راضي استيشن بالاعتذار عن مواصلة تدريب الفريق، مشيرة إلى طرح ثلاثة أسماء لخلافته.

‏وقال مشرف الفريق وعضو الإدارة، حسين زهراوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المدرب راضي شنيشل قدم للادارة اعتذاره الرسمي، عن تكملة مشواره في تدريب فريق الكهرباء لكرة القدم لأسباب صحية وخضوعه لعملية في القلب".

وأضاف أن "الادارة ستجتمع بعد ظهر اليوم، لاختيار مدرب جديد والاتفاق معه لتدريب الفريق"، مبينا أن "الادارة ستناقش اختيار مدرب واحد من بين ثلاث مدربين وهم ولي كريم وقحطان جثير واحمد خلف".

وبحسب زهراوي، فإن "الإدارة ستعلن عن الاسم القادم لقيادة فريق الكهرباء للجولات المقبلة".

وكان فريق الكهرباء تعرض لخسارة ثقيلة أمام الكرمة في الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق بأربعة أهداف دون مقابل.

ويحتل فريق الكهرباء المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد الجولة الخامسة لدوري النجوم.