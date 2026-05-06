ثلاثة تعادلات مثيرة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- أربيل/ النجف/ ذي قار

انتهت ثلاث مباريات كروية بالتعادل في أربيل والنجف وذي قار، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وخطف فريق أربيل تعادلاً قاتلاً من الكهرباء في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري في أربيل، حيث انتهت بنتيجة 2-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكهرباء بهدف دون مقابل لأصحاب الارض، جاء في الدقيقة 45+8 من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الكهرباء يانيبك زاكري.

وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه الثاني عن طريق اللاعب نهاد محمد في الدقيقة 65، وقلص أربيل النتيجة بتسجيل هدف عن طريق اللاعب شيرزود تيميروف في الدقيقة 72، وفي وقت قاتل سجل أربيل هدف التعديل عن طريق الهداف شيرزود تيميروف في الدقيقة 90+10 لينقذ أربيل من خسارة محققة في اللحظات الأخيرة.

وفي المواجهة الثانية تعادل فريق الغراف مع ضيفه ديالى من دون أهداف بعد مباراة متكافئة المستوى والأداء الفني.

وجرت المباراة على ملعب الناصرية الأولمبي في ذي قار.

وفي مباراة ثالثة شهدت مهرجاناً للأهداف، تعادل فريق الميناء مع مضيفه القاسم بنتيجة 3-3.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، سجل الميناء أولاً في الدقيقة الثامنة عن طريق اياي اتيمون، وأدرك القاسم التعادل في الدقيقة 14 عبر اللاعب عبد الله باسم، وعاد لاعب الميناء اياي اتيمون ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 27، وفي الدقيقة سجل القاسم هدف التعديل عبر اللاعب عبد الله باسم في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدفه الثالث عن طريق اللاعب ياسين سامية في الدقيقة 57، وتمكن القاسم من تسجيل هدف التعديل الثالث عن طريق أحمد علي بالدقيقة 79.

شهد اللقاء طرد لاعب الميناء مسلم موسى في الدقيقة 70 ليكمل الميناء منقوص العدد بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.