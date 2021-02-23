سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ثلاثة تعادلات في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-23T13:34:50+0000
ثلاثة تعادلات في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز ، جمعت الاولى الصناعات الكهربائية والنفط على ملعب الصناعات وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف ، ورفع الصناعات رصيده للنقطة 16 بالمركز 20 ، ورفع النفط رصيده للنقطة 29 بالمركز السابع .

وجمع اللقاء الثاني فريقي الكرخ وضيفه زاخو على ملعب احمد راضي ، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ورفع زاخو رصيده للنقطة 30 بالمركز السادس ، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 23 بالمركز العاشر .

وضيف ملعب السماوة مباراة فريقه السماوة مع ضيفه نفط الوسط والتي انتهت المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف ورفع السماوة رصيده للنقطة 18 بالمركز 17 ، ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 32 بالمركز الرابع .

related

تعادل النجف واربيل وفوز كل من زاخو والشرطة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-08 13:20:50
تعادل النجف واربيل وفوز كل من زاخو والشرطة ونفط ميسان بدوري الكرة الممتاز

كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

Date: 2020-11-24 14:00:57
كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

اربع مواجهات بإنطلاق الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز

Date: 2020-11-25 06:48:21
اربع مواجهات بإنطلاق الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز

فوز السماوة على الكهرباء والحدود على النجف بدوري الكرة الممتاز

Date: 2021-01-01 13:51:32
فوز السماوة على الكهرباء والحدود على النجف بدوري الكرة الممتاز

10 مواجهات في الجولة الـ13 لدوري الكرة الممتاز بالعراق

Date: 2021-01-03 07:11:25
10 مواجهات في الجولة الـ13 لدوري الكرة الممتاز بالعراق

خمس مواجهات بالدوري الممتاز بضمنها ديربي البصرة

Date: 2020-11-28 06:17:51
خمس مواجهات بالدوري الممتاز بضمنها ديربي البصرة

وثيقة .. إستثناء فرق الدوري العراقي الممتاز من إجراءات الحظر

Date: 2021-02-20 07:17:02
وثيقة .. إستثناء فرق الدوري العراقي الممتاز من إجراءات الحظر

اتحاد السلة يقرر اقامة تجمع الجولة الاولى للدوري الممتاز في بغداد

Date: 2020-12-10 06:17:39
اتحاد السلة يقرر اقامة تجمع الجولة الاولى للدوري الممتاز في بغداد