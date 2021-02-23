ثلاثة تعادلات في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز ، جمعت الاولى الصناعات الكهربائية والنفط على ملعب الصناعات وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف ، ورفع الصناعات رصيده للنقطة 16 بالمركز 20 ، ورفع النفط رصيده للنقطة 29 بالمركز السابع .

وجمع اللقاء الثاني فريقي الكرخ وضيفه زاخو على ملعب احمد راضي ، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ورفع زاخو رصيده للنقطة 30 بالمركز السادس ، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 23 بالمركز العاشر .

وضيف ملعب السماوة مباراة فريقه السماوة مع ضيفه نفط الوسط والتي انتهت المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف ورفع السماوة رصيده للنقطة 18 بالمركز 17 ، ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 32 بالمركز الرابع .