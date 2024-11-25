ثلاثة انتصارات و4 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق البيشمركة على مضيفة ميسان بنتيجة 1-0، بينما تعادل فريق الاتصالات مع ضيفه أمانة بغداد بنتيجة 0-0، في حين فاز فريق الحسين على ضيفه المصافي بنتيجة 1-0 .

هذا وتعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه الجولان سلبياً 0-0، كما تعادل فريق الصناعات الكهربائية مع ضيفه الصناعة 1-1، وتعادل فريق الفهد مع ضيفه الكاظمية سلبياً 0-0، بينما فاز فريق الغراف على مضيفه مصافي الجنوب بنتيجة 1-0 .