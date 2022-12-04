ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات في دوري الدرجة الأولى العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ أقيمت اليوم الأحد، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى العراقي لكرة القدم.

وكانت نتائج اليوم، فوز فريق نادي الحسين على فريق نادي الناصرية بهدف دون مقابل ، بينما فاز فريق نادي عفك على فريق نادي الصليخ بنتيجة 3 – 2 ، وتعادل فريق نادي الشرقاط مع فريق نادي المصافي بنتيجة 0 – 0 ، كما تعادل فريق نادي المرور مع فريق نادي السماوة بنتيجة 0 – 0، وتعادل فريق نادي ديالى مع فريق نادي الكوفة بنتيجة 0 – 0، وفاز فريق نادي الحسین على فريق نادي الناصرية بنتيجة 1 – 0 ، واخيراً فاز فريق نادي امانة بغداد على فريق نادي الاتصالات بنتيجة 2 – 1 .