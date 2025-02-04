ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت، يوم الثلاثاء، ست مباريات ضمن منافسات الجولة 14 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت تلك المباريات عن فوز فريق عفك على ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة 3-1، كما فاز فريق البيشمركة على ضيفه فريق الرمادي بنتيجة 1-0، وفاز فريق الموصل على مضيفه فريق الكاظمية بهدف واحد دون مقابل.

فيما تعادل فريق الغراف مع ضيفه فريق الاتصالات ايجابياً بنتيجة 1-1، كما تعادل فريق المصافي ‏مع ضيفه فريق ميسان ايجابياً بنتيجة 1-1، وتعادل فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق الفهد سلبياً من دون أهداف.