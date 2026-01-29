ثلاثة انتصارات وستة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز - بغداد

‏أسفرت مواجهات الجولة 19 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، عن ثلاثة انتصارات وستة تعادلات، في المواجهات التسع التي شهدتها الجولة.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الاتصالات على فريق الحدود بهدف واحد دون مقابل.

كما فاز فريق الكاظمية على فريق الناصرية بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها فاز فريق نفط الوسط على فريق عفك.

وتعادل فريق الحشد الشعبي مع فريق البيشمركة بهدف واحد لكل منهما، وبالنتيجة ذاتها تعادل فريق الجيش مع فريق ميسان.

كما تعادل فريق غاز الشمال مع فريق الجولان إيجابياً بهدفين لكل منهما، فيما تعادل بالنتيجة ذاتها فريق الفهد مع فريق كربلاء.

وتعادل فريق مصافي الجنوب مع فريق نادي الحسين من دون أهداف، كما تعادل فريق البحري مع فريق المصافي سلبياً أيضاً.