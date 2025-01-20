ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين، ثمان مباريات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات، حيث فاز فريق الغراف على مضيفة فريق الرمادي بنتيجة 2-0، كما ‏فاز فريق المصافي على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 4-1.

كذلك ‏فوز فريق أمانة بغداد على ضيفه فريق الكاظمية بنتيجة 2-1.

و‏تعادل فريق الحسين مع ضيفه فريق الاتصالات إيجابيا بنتيجة 1-1، وايضا ‏تعادل فريق مصافي الجنوب مع ضيفه فريق ميسان إيجابيا بنتيجة 1-1، كما ‏تعادل فريق عفك مع ضيفه فريق البحري سلبياً من دون أهداف.

و‏تعادل فريق البيشمركة مع ضيفه فريق غازي الشمال إيجابيا بنتيجة 1-1، ‏أخيرا تعادل فوز الجولان مع ضيفه فريق الموصل سلبياً من دون أهداف.