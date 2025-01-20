ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
2025-01-20T14:10:24+00:00

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين، ثمان مباريات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات، حيث فاز فريق الغراف على مضيفة فريق الرمادي بنتيجة 2-0، كما ‏فاز فريق المصافي على ضيفه فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 4-1.

كذلك ‏فوز فريق أمانة بغداد على ضيفه فريق الكاظمية بنتيجة 2-1.

و‏تعادل فريق الحسين مع ضيفه فريق الاتصالات إيجابيا بنتيجة 1-1، وايضا ‏تعادل فريق مصافي الجنوب مع ضيفه فريق ميسان إيجابيا بنتيجة 1-1، كما ‏تعادل فريق عفك مع ضيفه فريق البحري سلبياً من دون أهداف.

و‏تعادل فريق البيشمركة مع ضيفه فريق غازي الشمال إيجابيا بنتيجة 1-1، ‏أخيرا تعادل فوز الجولان مع ضيفه فريق الموصل سلبياً من دون أهداف.

ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon