ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، أربع مباريات ضمن منافسات الدور التاسع من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي بلدية البصرة على مضيفه فريق نادي الخليج العربي بنتيجة (43 - 23) هدفاً في المباراة التي جرت على قاعة نفط البصرة.

وفاز فريق نادي الكوفة على مضيفه فريق نادي المسيب بفارق هدف واحد بنتيجة (25 - 24) هدفاً، وجرت المباراة في قاعة المعهد الفني بالمسيب.

وفي المباراة الثالثة التي جرت على قاعة ميثم حبيب، فاز فريق نادي التعاون على مضيفه فريق نادي الكوت بنتيجة (30 - 25) هدفاً.

واخيراً تعادل فريق نادي ديالى مع ضيفه فريق نادي الكرخ بنتيجة ( 24 - 24 ) هدفاً وجرت المباراة في قاعة نادي ديالى.