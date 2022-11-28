ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز / انطلقت اليوم الاثنين منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز بإقامة أربع مواجهات.

واسفرت نتائج اليوم عن تغلب فريق الرمادي على نظيره فريق ميسان بهدفين من دون مقابل، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها فريق أمانة بغداد على نظيره فريق البحري.

كما فاز فريق نادي الحويجة على فريق نادي مصافي الجنوب بنتيجة 3 – 2، فيما تعادل فريقا الصناعات الكهربائية مع نادي الدفاع المدني ايجابياً بنتيجة 1-1.