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ثلاثة انتصارات وتعادلان وكربلاء يتصدر المجموعة الثانية في الدوري العراقي للدرجة الاولى

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-06T14:57:53+0000
ثلاثة انتصارات وتعادلان وكربلاء يتصدر المجموعة الثانية في الدوري العراقي للدرجة الاولى

شفق نيوز/ جرت اليوم الاحد، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي كربلاء على ضيفه فريق نادي غاز الشمال بنتيجة 3-0، وفوز فريق نادي ديالى على ضيفه فريق بابل بنتيجة 2-1، وتعادل فريق نادي السماوة مع ضيفه البحري سلبياً بنتيجة 0-0، وفوز فريق نادي الجنسية على ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة 2-1، فيما تعادل فريق نادي بيشمركة السليمانية مع فريق نادي الشرقاط سلبياً 0-0 .

ويتصدر فريق نادي كربلاء المجموعة الثانية لدوري الدرجة الاولى بعد انتهاء الجولة 19 برصيد 38 نقطة.

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