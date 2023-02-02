ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت خمس مواجهات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتمخضت النتائج عن فوز فريق نادي المرور على فريق نادي ديالى بنتيجة 2-0، كما فاز فريق نادي الناصرية على فريق نادي المصافي بنتيجة 2–1، وكذلك تغلب فريق نادي الميناء البصري على فريق نادي الصليخ بنتيجة 2–1 .

فيما تعادل فريق نادي الجولان مع فريق نادي الكوفة ايجابياً 1–1، واخيراً تعادل فريق نادي عفك مع فريق نادي الحسين سلباً 0–0.