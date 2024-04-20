ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتيجة أولى المباريات عن فوز فريق الفهد، على ضيفه فريق الاتصالات، بنتيجة 5 - 1.

وفي الثانية فاز فريق الگرمة على مضيفه فريق ميسان بنتيجة 3-0، في حين تعادل في الثالثة كل من فريق البيشمركة مع ضيفه فريق عفك سلبياً من دون أهداف.

أما رابع المواجهات فقد أسفرت عن فوز فريق مصافي الجنوب على مضيفه فريق الناصرية بنتيجة 2 - 1.

وأخيراً حقق فريق سامراء تعادلاً صعباً على ضيفه فريق الحسين بنتيجة 1 - 1.